Омск, 23 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 23 июля оперативный штаб региона, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1630 человек, причём восемь пациентов из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 58 242 человек (+366 за последние сутки). Вместе с тем, опасную болезнь победили уже 43 766 человек (+105 за минувшие сутки).

Также известно, что 409 963 жителя Омской области привиты от коронавируса, из них 284 286 человек получили оба компонента вакцины.

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