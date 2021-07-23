Калуга, 23 июля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Калужской области развивается неблагоприятная ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы областной специальной противоэпизоотической комиссии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

20 июля 2021 года в лесном массиве возле автодороги, ведущей к ранее выявленному очагу АЧС, в границах сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» Дзержинского района, был обнаружен труп свиньи. На месте проведены ветеринарно-санитарные работы, труп животного был уничтожен на месте путем сжигания. Пробы материала показали положительный результат на африканскую чуму свиней. В настоящее время оборудован дезбарьер на въезде в эпизоотический очаг, установлены информационные знаки. С начала июля это уже восьмой очаг АЧС, зафиксированный в регионе.

Одновременно в 2021 году в области были зарегистрировано семь очагов бешенства у животных в пяти районах и в Калуге. Бешенство обнаружено только среди диких животных.19 июля в адрес калужской городской ветстанции поступило сообщение о гибели дикой лисы в центре реабилитации диких животных «Феникс». Животное в центр передал житель Калуги, который поймал его на своем приусадебном участке. Лабораторное исследование подтвердило бешенство. Проведена дезинфекция места обнаружения трупа лисы, вакцинированы все животные, содержащиеся в центре. Определен эпизоотический очаг — адрес организации, город Калуга и пригород объявлены неблагополучным пунктом. Ограничения введены на 60 дней. Реализация мероприятий по ликвидации эпизоотического очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя на территории Калужской области будет продолжена.