Пенза, 23 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 231 случай заражения коронавирусом. Накануне выявили 234 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 23 июля подтверждено 54 346 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Распространение вируса

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Выздоровели за все время 46 046 пациентов, за сутки — 36 человек. Скончался от COVID-19 всего 1441 житель, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области приглашают жителей, завершивших полностью иммунизацию антиковидными вакцинами, на повторную вакцинацию.

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