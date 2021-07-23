Барнаул, 23 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам первых пяти месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Алтайского края составила 30 679 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8,4%.

Бедность

Но реальная заработная плата с учетом инфляции (за январь — май — 106,4%) выросла на 1,9%. Такие данные 23 июля приводит официальный сайт региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года о 15%-ом повышении заработной платы бюджетникам губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил «задним числом» — в ежегодном отчёте перед парламентом.

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В январе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края (включая малое предпринимательство) составила 28 821 рубль.

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