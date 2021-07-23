Ярославль, 23 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области в среднем за сутки заражается 200 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Начиная с 6 июля 2021 года в регионе резко начали расти показатели по заражениям коронавирусом. 6 июля был выявлен 161 заболевший, 9 июля их было уже 202. С тех пор количество заражений несколько раз незначительно опускалось ниже 200 за сутки. Суточный рекорд был установлен 16 июля, когда в области было выявлено 208 новых случаев заражения.

На 23 июля в регионе за сутки заразились 200 человек. Значительно не меняется и число госпитализированных больных. Как сообщает региональный оперштаб по коронавирусу, к 23 июля на инфекционные и перепрофилированные койки госпитализировано 1657 пациентов. 9 июля от COVID-19 в стационарах лечились 1650 пациентов.

Всего с начала периода в регионе коронавирус был выявлен у 48 тысяч 141 человека. Из них 42 тысячи 840 выздоровели, 814 человек умерли.