Чита, 23 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Забайкальскому краю, где ежедневно выявляют почти 300 новых носителей коронавируса, российское правительство выделяет дополнительные средства на борьбу с COVID-19.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Как сообщает 23 июля пресс-служба правительства региона, речь идёт о сумме в 906 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Финансирование будет направлено в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. Федеральная помощь очень своевременна, поскольку в регионе сейчас напряжённая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Средства, в том числе, направят и на приобретение лекарственного обеспечения для стационарных больных, что сейчас жизненно необходимо пациентам», — пояснил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 23 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 54 312, причём 290 из них обнаружили за последние сутки.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек