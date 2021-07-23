Казань, 23 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 51 носителя коронавируса. Накануне заболели 52 человека. С начала пандемии по состоянию на 23 июля подтверждено 23 516 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Hhs.gov Тестирование на COVID-19. США

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Всего выздоровели 20 938 ковид-пациентов, скончались за всё время 592 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 35 человек, количество летальных исходов увеличилось на пять.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по данным на 22 июля вакцинацию от коронавируса прошли 748 029 человек.

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