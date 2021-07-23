Пекин, 23 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Китайский марсоход «Чжужун» преодолел 585 метров по поверхности Rрасной планеты по состоянию на 23 июля, сообщает Центр лунных исследований и космических программ Национального космического управления Китая, передает агентство Синьхуа.

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Орбитальный марсианский аппарат отметил 23 июля свою первую годовщину работы на орбите на расстоянии около 378 млн км от Земли. Задержка односторонней связи с аппаратом составила около 21 минуты, сообщили в центре. И марсоход, и орбитальный аппарат работают в нормальных условиях, их подсистемы работают нормально.

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1», состоящий из орбитального аппарата, марсохода, а также посадочного модуля, был запущен 23 июля 2020 года. Посадочный модуль с марсоходом спустился на поверхность планеты 15 мая.