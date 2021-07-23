Пекин, 23 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Китайский фильм о борьбе с эпидемией «Китайские врачи» продолжил лидировать в китайском прокате 21 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские врачи из провинции Ухань

Общие кассовые сборы фильма превысили миллиард юаней (около $150 млн), сообщила информационная сеть China Movie Data. Фильм заработал около 32,7 млн юаней на 13-й день с момента своего дебюта. На втором месте оказалась китайская музыкальная комедия «Небеса горящей юности», заработавшая около 10,5 млн юаней на пятый день проката.

В фильме рассказывается о том, как ученик второго класса встречает своих друзей-единомышленников в школе, и вместе они добиваются победы в танцевальном конкурсе, несмотря ни на какие невзгоды.

За ним последовал фильм «1921», в котором рассказывается об основании Коммунистической партии Китая в 1921 году. Фильм собрал более 3,8 млн юаней, а его общие кассовые сборы достигли 472 млн юаней.