Чита, 23 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. После продолжительных ливней в Забайкалье началась третья волна паводка. По оценке губернатора региона Александра Осипова, по сравнению с июнем 2021 года стихия нанесла ещё больший ущерб.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Наводнение в Забайкалье

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»Вчера ночью объезжал поселок Заречный, сегодня работаем в Шилке. Убеждаем людей, чтобы они не сидели во время подъема воды возле имущества. Надо заботиться о жизни и здоровье людей, поскольку стресс и переохлаждение отрицательно на нем сказываются.

Призываю жителей не рисковать собой, в первую очередь спасать своих родных, близких и беречь здоровье. Организовано патрулирование силами МЧС и УМВД, поэтому беспокоиться не о чем. Прямо сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. После спада воды властями будут организованы работы по ликвидации последствий паводков», — сказал Александр Осипов.

На данный момент в Шилке пункт временного размещения развернут на базе технического училища на 250 койко-мест, также идет подготовка второго пункта временного размещения на 500 койко-мест на базе общеобразовательной школы.

«Личный состав группировки оказывает адресную помощь по эвакуации пострадавшего населения в пункты временного размещения», — пояснил руководитель главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье после продолжительных ливней вновь началось наводнение. В городе Шилка вода зашла на 190 приусадебных участков и в 37 жилых домов. Поврежден один низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги.

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