Набережные Челны, Татарстан, 23 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Экскаватор

ДТП произошло 23 июля в 06:30 (мск). Пешеход шел по обочине проезжей части дороги и вышел на проезжую часть, при этом не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 31-летний водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь по правой полосе при съезде на проспект Камаза со стороны улицы Машиностроительной, совершил наезд на 56-летнего челнинца, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Предварительно, виновником ДТП является пешеход. Стаж водителя составляет 12 лет. Установлено, что за два года за нарушение Правил дорожного движения водитель привлекался 27 раз к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Актанышском районе Татарии 25 июня около 07:30 произошла авария. Грузовик с легковушкой столкнулись лоб в лоб недалеко от поворота на село Старое Сафарово.

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