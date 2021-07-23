Синин, Китай, 23 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Китайские ученые начали новый раунд экспедиций в районы верховьев реки Янцзы в столице провинции Цинхай городе Синине на северо-западе Китая с целью изучения экологических условий региона, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

По данным Научно-исследовательского института реки Чанцзян (CRSRI) при Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна, которая возглавляет экспедицию, комплексная научная экспедиция изучит, в частности, состояние водных ресурсов, ледников, почв и озер. Согласно CRSRI, команда будет систематически исследовать механизм сукцессии рек и болот и количественно анализировать потенциал поглощения углерода типичными речными и водно-болотными системами региона.

Ученые также изучат влияние изменения климата и развития русла реки на экологическую среду региона, и проведут обследование состояния биоразнообразия. Экспедиция руководствуется Законом о защите реки Янцзы.

CRSRI инициировал экспедицию в верховьях реки Янцзы в 1976 году. С 2012 года экспедиция проводится ежегодно, предоставляя данные из первых рук для проектов по защите окружающей среды и систематическому управлению окружающей средой Тибетского нагорья.