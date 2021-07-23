Красноярск, 23 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае, где за сутки стали выявлять почти 500 носителей коронавируса, решили ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Как сообщает 23 июля оперативный штаб региона, прививку обязаны поставить:

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания;

работники сферы торговли, общественного питания, транспортных, гостиничных и иных услуг; госслужащие;

работники МФЦ; работники финансовых организаций, работники по оказанию услуг почтовой связи;

работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;

работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;

работники сферы ЖКХ и энергетики; работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

лица, работающие вахтовым методом;

лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженно: на 23 июля выявлено уже 87 115 носителей SARS-CoV-2, причем 491 из них — только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

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