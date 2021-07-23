Остин, США, , 11:35 — REGNUM По меньшей мере 2 млн нелегальных мигрантов, большинство из которых не прошли вакцинацию от коронавируса, может пересечь в нынешнем году южную границу США, об этом заявил мэр города Пибоди, штата Техас, Дон Маклафлин 22 июля в эфире телеканала Fox News.

«На сегодняшний день их [нелегальных мигрантов] уже 1,2 млн, поэтому я думаю, что к концу года, по моему личному мнению, их будет более 2 миллионов», — отметил мэр в программе «Вечер с Такером Карлсоном.

— Такое чувство, что мы отказываемся от наших прав как граждан США для размещения иностранных нелегальных иммигрантов, прибывающих в нашу страну, и это очень, очень расстраивает», — продолжил Маклафлин.

Маклафлин отметил, что мигранты прибывают из «стран 150». Он задался вопросом, каким образом это возможно, но подчеркнул получить ответ от пограничной службы или администрации США ему так и не удалось. По словам мэра, наплыв нелегальных иммигрантов «полностью меняет наш город».

Он также подчеркнул, что местные жители «разочарованы… им это надоело, они устали от этого». Особенно не нравится жителям города, который он возглавляет, что мигрантам предоставлена определенная свобода, тогда как федеральное правительство США постоянно говорит американцам «соблюдать дистанцию, носить маску, готовиться к карантинам» и сделать прививку от COVID-19.