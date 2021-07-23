Барнаул, 23 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Сибнедра утвердили результаты аукциона по продаже права добычи золота на участке недр Курьинский в Алтайском крае. Заявки на участие подали шесть компаний, но до торгов были допущены только три из них, передаёт ИА REGNUM.

James St. John Золото

Участок площадью 9,83 кв. км с прогнозными запасами ресурсов по категории Р1 на 10,1 т был выставлен со стартовой ценой 26,8 млн рублей. В результате борьбы на аукционе ставка выросла и договор с победителем будет заключен на сумму 32,215 млн рублей. Платёж является разовым, договор будет заключён на 25 лет.

Участок расположен в 5 км от села Курья, ранее не разрабатывался.

Победителем признано ООО «Артель старателей «Поиск». По данным ЕГРЮЛ, в Алтайском крае зарегистрировано ООО с таким названием, которое принадлежит ПАО «Селигдар» (Якутия). Примечательно, что в тендере участвовал и другой актив группы — АО «Золото Селигдара».

Напомним, в Приамурье на торги также выставили сразу шесть участков недр с запасами россыпного золота.