Пекин, , 13:16 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши по приглашению Государственного советника и министра иностранных дел Ван И прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом, сообщает агентство Associated Press of Pakistan 23 июля.

В ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее углубление двусторонних отношений. В центре внимания развитие Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) и поставка вакцин против Covid-19. Министры обсудят сотрудничество в области обороны и безопасности, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросам, представляющим взаимный интерес.

Пакистан и Китай плотно сотрудничают во многих сферах. Отношения двух стран основаны на беспрецедентном взаимном доверии, взаимопонимании и общности интересов. Правительства Китая и Пакистана связывают процветание двух стран с тесным партнерством.