Пекин, 23 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В 2020 году в Китае было обнаружено более 42 млн вредоносных атак, говорится в отчете по кибербезопасности, опубликованном 21 июля, передает агентство Синьхуа.

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Соединенные Штаты и Индия являются ведущими источниками атак иностранных вредоносных программ против Китая в 2020 году, согласно отчету, опубликованному Технической группой по реагированию на чрезвычайные ситуации в Национальной компьютерной сети/Координационным центром Китая (CNCERT/CC).

Количество вредоносных атак из Соединенных Штатов составило 53,1% от общего числа иностранных атак, а 7,2% иностранных атак было совершено из Индии, говорится в отчете.

Соединенные Штаты также являются лидером по количеству серверов, используемых иностранными хакерами, которые начали кибератаки против Китая, говорится в докладе, добавив, что в 2020 году в Соединенных Штатах было 19 000 таких серверов, за которыми следуют Нидерланды с 2083 серверами и Германия с 1923 серверами.

Созданная 2001 году CNCERT/CC является неправительственным, некоммерческим техническим центром кибербезопасности и ключевой координационной группой сообщества по реагированию на чрезвычайные ситуации в области кибербезопасности в Китае. CNCERT/CC начал составлять ежегодные отчеты о кибербезопасности Китая в 2008 году.