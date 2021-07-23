Калуга, 23 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Калужской области объем средств жителей на банковских счетах эскроу, открытых для приобретения строящегося жилья, на 1 июня 2021 года достиг 4,7 млрд рублей, а с начала года эта сумма увеличилась в два раза. Об этом 23 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

Cbr.ru/kaluga Новый многоэтажный дом

«Калужане привыкли к действующему механизму, главная задача которого — защита дольщиков. К 1 июня этого года порядка 1,7 тысяч счетов эскроу в Калужской области «раскрыты» — их владельцы уже стали собственниками квартир. То есть дома построены и введены в эксплуатацию, после чего застройщики получили деньги, которые хранились на таких счетах. В регионе эта сумма составила 2,6 млрд рублей», — отметила Лариса Захарова.

Напомним, с 1 июля 2019 года привлекать дольщиков на этапе строительства в новые проекты можно только через механизм эскроу-счетов, когда посредником между покупателем квартиры и застройщиком выступает банк. В банке на специальном счете эскроу хранятся деньги дольщиков до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Эти суммы в размере до 10 миллионов рублей попадают в систему страхования вкладов.