Киев, 23 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Украина вне зависимости от договоренностей США и Германии будет настаивать на введении санкций против оператора «Северного потока-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

Об этом заявил глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Вашингтоне 22 июля.

«Если оператор газопровода будет под санкциями, европейские компании не смогут бронировать мощности газопровода и не получать газ через него», — отметил Витренко.

Он добавил, что с точки зрения официального Киева вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, «который фактически является геополитической оружием в руках России».

Глава «Нафтогаза» заявил, что эта позиция пользуется «значительной поддержкой» среди американских сенаторов и конгрессменов. Витренко рассчитывает, что Украина добьется прорыва в «санкционном» вопросе в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа.