Красноярск, 23 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 23 июля, всего выявлено 87 115 носителей SARS-CoV-2, причем 491 из них — только за последние сутки.

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Вместе с тем, COVID-19 победили 73 608 пациентов (+250 за сутки). Число погибших составляет уже 4278 человек (+20 за сутки). На сегодня 49 771 человек находятся под наблюдением врачей (+3 487 новых за сутки).

За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 3 176 270 (+13 244 за последние сутки). Первую прививку поставили 549 484 гражданина, вторую — 400 197 жителей края.

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