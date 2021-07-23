Казань, 23 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Жительница Казани предотвратила мошенничество, которое пытались совершить в отношении нее, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

(сс) Paul Hanaoka Девушка с телефоном

Женщина обратилась 21 июля в казанский отдел полиции «Вишневский» с заявлением о попытке мошенников похитить у нее 500 тыс. рублей. Она пояснила, что утром ей позвонила женщина, представилась сотрудником банка и рассказала, что кто-то подал заявку от имени пострадавшей на кредит в полмиллиона рублей. Отменить его можно только оформлением такого же кредита. Далее с потерпевшей поговорил якобы юрист банка, который заверил в необходимости «зеркального кредита». Потерпевшая поверила незнакомцам и оформила кредит через онлайн-банк. По указаниям злоумышленников женщина должна была перевести деньги через банкомат на продиктованные счета. По пути в банк она одумалась и поняла, что ее пытаются обмануть, а затем обратилась в полицию.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

ИА REGNUM ранее сообщало, с момента объявления о выплатах на школьников активность мошенников в киберпространстве, которые обещают жителям РФ очередные выплаты от государства, увеличилась в несколько раз.

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