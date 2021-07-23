Чжэнчжоу, Китай, 23 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Провинция Хэнань в Центральном Китае объявила чрезвычайное реагирование на наводнения высшего уровня, поскольку стихийные бедствия, вызванные дождями, привели к гибели 12 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

Штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи провинции Хэнань активизировал чрезвычайное реагирование I уровня в 3:00 по местному времени 21 июля.

В общей сложности 12 человек погибли в результате проливного дождя, обрушившегося в центре города Чжэнчжоу, столицы провинции. Метро Чжэнчжоу объявило о прекращении всех своих услуг после того, как многие районы города подверглись сильному подтоплению. На Восточном железнодорожном вокзале Чжэнчжоу было приостановлено движение более 160 поездов, что привело к задержке большого числа пассажиров.

С 16 июля и до 21 июля проливной дождь затронул более 280 000 жителей 31 округа и района провинции Хэнань, еще 14 680 человек были переселены в безопасные места. Дождевая вода нанесла ущерб примерно 20 000 га сельскохозяйственных культур.

Поселок Михэ в городе Гонги, который находится в ведении Чжэнчжоу, был затоплен сильным дождем, в результате чего пострадали более 20 000 человек. Ведутся дальнейшие спасательные работы.