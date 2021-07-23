Москва, 23 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. По случаю открытия летних Олимпийских игр в Токио официальный телеграм-канал единороссов приводит высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова:

Makaristos Олимпийский флаг

«Теперь у нас команда (на Олимпийских играх — прим. ЕР) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать».

Как сообщало ИА REGNUM, XXXII летние Олимпийские игры открываются сегодня, 23 июля, в столице Японии Токио. В них примут участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран.

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