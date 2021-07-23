Ярославль, 23 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославской области 54 процента всех мусорных площадок загрязнены. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.

ОНФ в Ярославской области Площадка для сбора мусора

Эксперты ОНФ провели мониторинг контейнерных площадок по всей стране. Состояние оценивали жители при помощи сервисов «Яндекса».

Основные критерии — это возможность раздельного сбора мусора и чистота мусорной площадки. В Ярославской области 55 процентов всех площадок не приспособлены для раздельного сбора. 54 процента — грязные.

Также оценивали оснащение — наличие асфальтового или бетонного основания площадки — у 17 процентов их нет. У 47 процентов площадок нет навеса.

Ещё один фактор оценки — это информация о частоте и графике вывоза мусора. Она отсутствует на 55 и 72 процентах мусорных площадок региона.