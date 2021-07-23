В Ярославской области загрязнены больше половины мусорных площадок
Ярославль, 23 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославской области 54 процента всех мусорных площадок загрязнены. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.
Эксперты ОНФ провели мониторинг контейнерных площадок по всей стране. Состояние оценивали жители при помощи сервисов «Яндекса».
Основные критерии — это возможность раздельного сбора мусора и чистота мусорной площадки. В Ярославской области 55 процентов всех площадок не приспособлены для раздельного сбора. 54 процента — грязные.
Также оценивали оснащение — наличие асфальтового или бетонного основания площадки — у 17 процентов их нет. У 47 процентов площадок нет навеса.
Ещё один фактор оценки — это информация о частоте и графике вывоза мусора. Она отсутствует на 55 и 72 процентах мусорных площадок региона.