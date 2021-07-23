Пекин, 23 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Суммарный охват трехлетним дошкольным образованием детей в Китае достиг 85,2% по состоянию на 2020 год, сообщили в министерстве образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Глава департамента базового образования Министерства образования КНР Лю Юйган, заявил на пресс-конференции, что 84,7% воспитанников детских садов страны обучаются в государственных или частных доступных детских садах.

Отметив, что удалось облегчить хроническую проблему, связанную с дошкольным образованием в Китае, чиновник заявил, что министерство продолжит совершенствовать работу по содействию доступности общественности к таким услугам.

Ожидается, что к 2025 году общий показатель охвата трехлетним дошкольным образованием превысит 90%, а доступность некоммерческих и доступных услуг будет улучшена, сказал чиновник.