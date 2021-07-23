Пекин, 23 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, бумажная промышленность страны обеспечила рост выручки и прибыли за первые пять месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) William Hartman Бумажный тигр

Выручка отрасли с января по май составила 586,62 млрд юаней (около $90,66 млрд), что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство. За этот период прибыль бумажной отрасли Китая достигла 41,44 млрд юаней, что на 84,2% больше, чем годом ранее.

Данные министерства также показали, что производство бумаги выросло на 19% в годовом исчислении до 55,57 млн тонн за первые пять месяцев. Только в мае объем производства бумаги составил 11,61 млн тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее.