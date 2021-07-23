Чита, 23 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 54 312, причём 290 из них обнаружили за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Вместе с тем 48 546 пациентов (+271 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1102 человека (+8 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 203 находится в тяжёлом состоянии (-11 за последние сутки), 72 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семеро пациентов