Киев, 23 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. США вряд ли пойдут на прямое участие в переговорах в «нормандском» или Минском форматах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Amerikayidzayn.com Джордж Кент

Об этом вечером 22 июля в эфире украинского телевидения заявил временный поверенный представитель США на Украине Джордж Кент.

Дипломат признал, что в Вашингтоне эту возможность обсуждали и ещё вернутся к данной теме во время визита президента Владимира Зеленского 30 августа в США.

Вместе с тем Кент заявил, что США не хочет вовлекаться в эти процессы из-за позиции России.

«Были напрасные попытки американских дипломатов как-то ускорить процесс… но было ясно, что россияне несерьезно к этому относились», — сказал Кент.

Ранее в Киеве неоднократно выражали надежду, что США официально будут участвовать в процессе урегулирования в Донбассе. В Вашингтоне на различных уровнях допускали возможность такого развития событий.