Найроби, 23 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei запустил новый центр технологий и инноваций для содействия удаленной работе и учебе в Кении в эпоху пандемии, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Huawei

Huawei IdeaHub интегрирует видеоконференции высокой четкости, интеллектуальную запись и совместное использование беспроводного соединения для облегчения удаленной работы и обучения. Генеральный директор Huawei в Кении Уилл Мэн заявил, что пандемия нового коронавируса потребовала запуска IdeaHub, который использует цифровые инструменты для обеспечения того, чтобы ключевые мероприятия в офисах и классах можно было выполнять удаленно.

«Huawei IdeaHub, который мы представляем сегодня, предназначен для того, чтобы помочь людям работать и учиться в любое время и в любом месте, без ограничений по времени и пространству, продуктивно и эффективно», — сказал Мэн.

Он сказал, что IdeaHub, который идеально подходит для стартапов, образовательных и медицинских учреждений, а также позволит пользователям разумно преобразовывать, обновлять и оцифровывать свои рабочие или учебные пространства.

Уникальные функции Huawei IdeaHub включают проекцию экрана, запись на белой доске, которая используется в интеллектуальных офисах и классах, а также позволяет пользователям проецировать контент с телефона на большой экран без установки дополнительных приложений.

Плата Huawei IdeaHub имеет две операционные системы, включая Windows и Android, и может обеспечить плавное написание с ультранизкой задержкой записи, дополненной функциями искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения интеллектуального распознавания текста и графики.