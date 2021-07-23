Чита, 23 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 23 июля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавируса привито 242 078 человек (+3221 за последние сутки), вторым — 194 035 (+2156 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

Вакцинация

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Всего за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 4477 жителя Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля.

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