Улан-Удэ, 23 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Арбитраж Бурятии 13 сентября 2021 года рассмотрит претензии Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Тункинский» и ООО «СК Инкур». Спор касается дополнительного соглашения, заключенного к госконтракту от 2020 года на создание туристской тропы «Саянэ Зурхэ», передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан в середине июня 2021 года. Надзорный орган требует признать «недействительным дополнительное соглашение №2 от 07.12.2020 года к государственному контракту №0302100006919000015, заключенному 28.01.2020 года». По контракту заказчиком выступает нацпарк, а «СК Инкур» — исполнитель. Стоимость контракта — 1,98 млн рублей. ООО взялось до 31.10.2020 года создать туристическую тропу «Саянэ Зурхэ» протяжённостью 11 км на территории национального парка «Тункинский». В декабре 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение, которым срок исполнения контракта из-за пандемии коронавирусной инфекции был продлен до конца декабря 2020 года. Именно этот документ оспаривает прокурор, но мотивировки истца пока не сообщались.

Третьим лицом в споре участвует Министерство природных ресурсов и экологии России.

Компания-соответчик «СК Инкур» работает в сфере строительства с апреля 2019 года. ООО принадлежит Ольге Гырыловой, Тумэну Доржиеву и Алексею Фролову. По открытым данным, фирма за два года своего существования успела выступить исполнителем 18 госконтрактов на общую сумму свыше 21,2 млн рублей. Пять контрактов были заключены с нацпарком.