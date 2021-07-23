Дальневосточный прокурор судится с администрацией национального парка
Улан-Удэ, 23 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Арбитраж Бурятии 13 сентября 2021 года рассмотрит претензии Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Тункинский» и ООО «СК Инкур». Спор касается дополнительного соглашения, заключенного к госконтракту от 2020 года на создание туристской тропы «Саянэ Зурхэ», передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан в середине июня 2021 года. Надзорный орган требует признать «недействительным дополнительное соглашение №2
Третьим лицом в споре участвует Министерство природных ресурсов и экологии России.
Компания-соответчик «СК Инкур» работает в сфере строительства с апреля 2019 года. ООО принадлежит Ольге Гырыловой, Тумэну Доржиеву и Алексею Фролову. По открытым данным, фирма за два года своего существования успела выступить исполнителем 18 госконтрактов на общую сумму свыше 21,2 млн рублей. Пять контрактов были заключены с нацпарком.