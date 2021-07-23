Москва, 23 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Москве российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Рейтинги партий: оценка текущих и прогноз итоговых». Эксперты обсудили, какие позиции и поддержку партии имеют на текущий момент, а также прогнозы распределения мандатов. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Дарья Антонова, REGNUM Выборы

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил текущие рейтинги партий по результатам поквартирного опроса, в ходе которого респондентам показывают карточку с фамилиями лидеров списка, и телефонного опроса, в котором такой возможности нет. В целом, при различии методов, рейтинги, по выражению эксперта, «демонстрируют устойчивость». Однако обращает на себя внимание различие среди политически активных респондентов, собирающихся участвовать в выборах. Люди чаще отмечали выбор за «Единую Россию», видя фамилии, которые будут в бюллетене. Для КПРФ же, напротив, в поквартирном опросе с указанием фамилий лидеров, рейтинг оказался ниже. Также «электоральный потолок», то есть допустимое голосование выше при известности лидеров.

Михаил Мамонов также обратил внимание на сравнительно высокую декларируемую явку — 51% (квартирный опрос) и 62% (телефонный опрос). Анализ данных по декларирующим участие среди сторонников партий продемонстрировал, что самый устойчивый и дисциплинированный электорат имеют «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Их показатели колеблются от 70% и выше в зависимости от видов опросов. Доли декларирующих участие среди сторонников других партий при поквартирном опросе распределились следующим образом: КПРФ — 64%, ЛДПР — 55%, непарламентские партии — 57%.

Как отметил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), основными вопросами текущей избирательной повестки являются возвращение пристального внимания к ситуации с ковидом и сфере здравоохранения, рост недоверия к формальным источникам информации и смещение фокуса на личную экономическую ситуацию. Обозначая ожидания граждан от партий, эксперт обратил внимание, что приоритетными темами следующего созыва Государственной Думы будут улучшение экономической ситуации и социальное обеспечение граждан, здравоохранение, образование, рост доходов населения, развитие инновационного производства. В банковской сфере избиратели обращают внимание на вопросы доступности кредитов для населения, снижения ставок по кредитам, особенно ипотечным. В рамках проблемы ЖКХ ключевыми тематиками выступают прозрачность образования тарифов, контроль за реализацией программы по капитальному ремонту.

В ходе качественных социологических исследований экспертами ИНСОМАР был сформирован образ партии, отвечающей запросам людей. Респонденты отметили, что партия должна быть ресурсной, опытной и результативной. В связи с этим, возрастает уровень доверия к «старым», думским партиям, так как в представлении людей именно они обладают ресурсами. У граждан есть запрос на партии, которые способны взять на себя ответственность, открытые для контакта, состоящие из профессионалов из разных сфер, с харизматичным лидером.

Виктор Потуремский четко обозначил, что партия власти отвечает текущим запросам граждан и в полной мере ответственна за ситуацию в стране. «Сейчас в связи с ковидной повесткой есть достаточно высокая тревога, оживают определённые страхи, в этом смысле появляется определенный прагматизм со стороны избирателей. Если это формулировать в какой-то принцип, то избиратели выбирают скорее головой. То есть «давайте выбирать партию, которая готова справиться со всеми сложностями и трудностями». В связи с этим, очень важный запрос, «скажите, что будет происходить в самое ближайшее время». Запрос в сторону власти и политической системы можно было бы сформулировать так — эффективность, туда попадает и контроль за органами власти, и это запрос в сторону кандидатов и партий», — продолжил он.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков представил доклад «От рейтингов к результатам: сколько мандатов получат партии на выборах в Госдуму». Основываясь на данных о рейтингах партий Фонда общественного мнения (ФОМ), эксперты центра рассчитали потенциальное число мандатов, на которые партии могут рассчитывать по итогам предстоящих выборов. В силу отсутствия окончательного списка зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам, и, как следствие, социологических данных по ним, прогноз был сформирован только по федеральному округу — 225 из 450 мандатов. Так, анализ был проведен согласно текущему рейтингу партий от общего числа избирателей и рейтингу партий активных избирателей, готовых принять участие в выборах. По предоставленным данным ФОМ, среди активной части (то есть, от тех, кто скорее всего придет на избирательный участок) текущий рейтинг партии «Единая Россия» составляет 48%, КПРФ — 17%, ЛДПР — 15%, «Справедливая Россия — За правду» — 9%. По результатам проведения исследования на 11 июля «Единая Россия» может получить 53,3% мандатов (120 мест), КПРФ — 19,1% (43 мест), ЛДПР — 17,3% (39 мест), «Справедливая Россия — За правду» — 10,2% (23 мест).

«Результаты выборов будут зависеть от того, как партиям удастся обеспечить драматургию и интерес избирательной кампании. Если человек не слышит сигнала от партии, который касается лично его, он не мотивируется проголосовать за партию. За эти полтора месяца будет важно, насколько партии смогут освоить ковидную повестку, связанную с самым важным для человека вопросом — жизни, смерти, вакцинироваться или не вакцинироваться. Однако видно по партиям, что они зачастую боятся этой повестки, особенно малые партии. По сути дела, «Единая Россия» освоила одна эту повестку. А малые партии вообще эту тему забросили, и они сидят в своих нишевых идеологических проектах, насколько это сработает, я пока затрудняюсь сказать», — дополнил он.

Сергей Зверев, президент КРОС, в своем выступлении подчеркнул, что наличие большого числа партий, участвующих в выборах — нормальная практика, только лишь подтверждающая демократичность этой процедуры. Говоря о проблематике, волнующей нынешнего избирателя, эксперт заявил, что в настоящее время политической проблематики на повестке очень мало.

«Из того, что выходит на первый план — это скорее экономические либо социальные аспекты жизни конкретного человека… Конечно же в этой ситуации определенный гэп имеют те политические партии, которые имеют в руках те механизмы решения конкретных проблем и задач, которые помогают человеку. Не какие-то гипотетические проекты, которые дают нам разрешение на потребности в политических свободах и организации наших политических стремлений, а все это приземляется на язык таких родных осей, как «мое здоровье», «моя среда», «мое благополучие», в котором я живу, «мои условия жизни и существования», «образование моих детей» и так далее. Конечно же в этом смысле, у парламентских партий и, в частности у правящей партии, значительно больше возможностей для проведения агитации, нежели у кого бы то ни было еще», — сказал он.

Марат Баширов, политолог, Институт коммуникационного менеджмента, предложил учитывать при оценке полученных результатов несколько факторов: «Первое: электронное голосование — дает возможность фактически очень быстро принять решение человеку о том, что он переходит из состава тех, кто не собирался голосовать в число тех, кто проголосует. Особенно это важно для молодежи с учетом того, что у нас более 20% избирателей на сегодняшний день — это те люди, которые родились после распада СССР, люди с совершенно другой ментальностью и отношением к власти. Второе: важность Государственной Думы в новой конституционной конструкции, то есть у нее новые полномочия относительно Правительства, новые контрольные функции и соответственно у избирателя уже сложилось ощущение, что это не пустой орган. Третье:. мы раздали около миллиона паспортов граждан России тем гражданам, которые до этого были или остаются гражданами Украины. Особенно важны те полмиллиона паспортов, которые были розданы тем людям, которые живут на территории ЛДНР и ДНР, и можно предположить, что они будут голосовать достаточно консолидированно, и с точки зрения явки, конечно там явка будет выше, тем более, что форма голосования электронная».