Пекин, 23 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Общий объем перевозок сектора гражданских авиаперевозок Китая в первом полугодии этого года достиг 46,5 млрд тонно-километров, сообщает агентство Синьхуа.

Sean MacEntee Авиаперевозки

По данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), объем перевозок увеличился на 45,4% в годовом исчислении и составил около 74,1% от аналогичного периода 2019 года. Отрасль обслужила 245 млн пассажиров и обработала 3,74 млн тонн грузов в период с января по июнь, что на 66,4% и 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно.

CAAC стремится предотвращать крупные аварии и устранять риски для безопасности на земле и в воздухе и проявляет нулевую терпимость к таким рискам, сообщает ведомство. Сектор обеспечивал безопасные полеты в течение 130 месяцев подряд, достигнув к концу июня 94,48 млн безопасных летных часов.

Благодаря экономической устойчивости страны и эффективной борьбе с пандемией Китай лидирует в мировой отрасли гражданской авиации по преодолению последствий пандемии COVID-19.