Казань, 23 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В столице Татарии задержали подозреваемого в краже около 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

40.мвд.рф Кража денег

В полицию обратился житель Казани, старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания, и заявил о похищении с его расчетных счетов всех денежных средств. Он пояснил, что пришел в банковское отделение за выпиской. Сотрудница банка сообщила ему, что около месяца назад он якобы закрыл все счета и обналичил денежные средства.

Установлено, что на самом деле вместо пострадавшего в банк приходил другой мужчина, который представился и предъявил паспорт на имя потерпевшего. Злоумышленник оставил заявление о закрытии счетов и снятии денежных средств. Через два дня банковские сотрудники выдали ему более 264 тыс. долларов США.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность злоумышленника установили и задержали его. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»), продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года во время погрузки драгоценностей, принадлежащих российской ювелирной компании, был похищен чемодан с ювелирными украшениями и бриллиантами на общую сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту.

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