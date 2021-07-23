Санкт-Петербург, 23 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Около ста мигрантов задержали в Санкт-Петербурге во время рейда по рынкам города. Также полицейские изъяли из оборота десятки тысяч литров фальсифицированного алкоголя, несколько сотен тысяч пачек поддельных табачных изделий и тонны немаркированной плодоовощной продукции. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Мигранты в Петербурге.

Рейд на территории четырех торговых зон: Апраксин двор, Калининская овощебаза и продовольственные рынки во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийской сотрудники ГУ МВД России совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией провели 22 июля. В ходе него полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборот немаркированной табачной и плодоовощной продукции.

«В общей сложности изъято около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого полицией зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства. Задержано около 100 иностранных граждан, находящихся на территории России нелегально.

«Кроме того, задержан 46-летний мигрант, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления», — отметили в петербургском Главке.