Москва, 23 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень иммунитета пока точно не определен, соответствующие исследования продолжаются, об этом со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко информирует телеграм-канал bbbreaking.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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Министр также отметил, что в настоящее время повторную вакцинацию рекомендуют делать всем, кто поставил прививку полгода назад.

«Почему говорим именно в формате сроков? Пока у нас нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью. Эти исследования идут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в России был выявлен 24 471 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни.