Ярославль, 23 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Рыбинске полиция задержала 23-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге двух машин. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

УМВД РФ по Ярославской области Задержанный

В ночь на 21 июля подозреваемый совершил поджог двух автомобилей «ВАЗ» — один на улице Герцена и второй на улице Карякинской. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

«Он пояснил, что возвращался домой от знакомых, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проходя по улице Герцена, совершил кражу инструмента из припаркованной возле дома автомашины «ВАЗ-21 013», после чего поджог ее, чтобы скрыть следы преступления. В районе улицы Карякинская молодой человек поджог еще одну автомашину, по его мнению, припаркованную в неположенном месте», — сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.