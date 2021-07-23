Пенза, 23 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Пензенской области для жителей и гостей предложен новый туристический маршрут, объединивший посещение ведущих литературных музеев и отдых на турбазе.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

По информации пресс-службы регионального минкультуры и туризма, тур «Пензенский край — литературная империя» включает посещение Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музеев ГБУК «Объединение литературных музеев Пензенской области» (литературного музея в г. Пензе, музея А.Н. Радищева, музея А.И. Куприна, музея-усадьбы В.Г. Белинского), а также музея А.Г. Малышкина.

Кроме этого, посетители смогут отдохнуть на одном из пляжей области — на Чистых прудах.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре района Пензенской области стали победителями конкурсного отбора по предоставлению субсидий из регионального бюджета в целях софинансирования мероприятий на развитие внутреннего туризма в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области».

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