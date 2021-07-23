Барнаул, 23 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Барнаульские депутаты вновь взялись за решение самых «насущных» проблем горожан: спустя 12 лет они вновь озаботились внешним видом герба столицы Алтайского края. Как сообщает 23 июля официальный телеграм-канал городской мэрии, решение о том, что у Барнаула изменится герб, было принято на совещании по внесению изменений и утверждению герба.

Barnaul.press Герб Барнаула

«Дело в том, что в соответствии с официальным письмом геральдического совета при Президенте РФ в адрес администрации города, герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр РФ внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики.

Согласно рекомендациям, для геральдической регистрации необходимо, исключить коня, так как серебряный конь на зелёном поле в период 1846—1857 гг. обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии.

В 1857 г. данный способ указания региональной принадлежности был законодательно отменён. По итогам совещания было решено создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», — поясняется в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2009 года депутаты Барнаульской городской думы единогласно приняли новое положение о гербе города. Речь шла о том, что что в описании герба Барнаула существовала ошибка: согласно геральдическим правилам, необходимо было указать животное мужского рода, в данном случае, — не лошадь, а конь.

«В Барнауле исторически сложилось, что в описании указано, что в гербе Барнаула присутствует скачущая белая лошадь. В настоящее время нами предлагается указать, в изображении герба использовать белый скачущий конь, все остальные элементы описания сохранены», — отметила тогда ещё председатель правового комитета администрации города Татьяна Калашникова.

Лошадь является символом основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве округа. То же значение будет нести и конь на гербе Барнаула, — поясняли ранее депутаты.

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