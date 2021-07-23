Киев, , 10:24 — REGNUM Договоренности между Берлином и Вашингтоном по проекту «Северный поток-2» плохи тем, что не дают Украине никаких гарантий.

Заседание правительства Украины Kmu.gov.ua

Об этом в эфире украинского телевидения заявила вечером 22 июля вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.

«Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления… Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили», — сказала она.

Стефанишина отметила, что те инициативы, которые фигурируют в соглашении Германии и США, обсуждают уже давно, поэтому привязка их к проекту «СП-2» нелогична.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соглашении США и Германии сформулирован ряд условий, при соблюдении которых американские власти не будут мешать запуску «Северного потока — 2».