Лондон, , 10:03 — REGNUM Целый ряд британских предпринимателей получили значительную прибыль на проведении платных тестов на коронавирус среди пассажиров авиакомпаний страны, об этом 22 июля со ссылкой на официальные данные сообщает Bloomberg.

Издание обращает внимание, что если в ряде других европейских стран власти пошли на ограничение стоимости тестов для путешествий, то британское правительство выбрало более рыночный подход: услуги, которые необходимы для совершения путешествий, стали оказывать частные компании.

«Правительство только что устроило настоящий Дикий Запад», — отметил Тони Кук, главный исполнительный директор Кембриджской клинической лаборатории, которая предлагает тестирование на COVID-19.

«Они создали специфическую систему, попав после определенных усилий в которую, можно делать все, что хочется, потому что никто никого не проверяет», — добавил он.

Как следует из проведенного изданием анализа данных о пассажирских перевозках от Управления гражданской авиации и лондонского аэропорта Хитроу, за первую половину нынешнего года граждане Великобритании, которые путешествовали самолетом как из королевства, так и возвращались в него, потратили не менее 380 млн фунтов стерлингов ($520 млн) на тесты на COVID-19.

Имеющиеся данные на сегодняшний день не могут считать окончательными, однако из них следует, что всего за этот период жители Великобритании пересекали границу королевства на самолетах 6,3 млн раз. Полученные изданием цифры следуют из расчета два теста на человека по средней цене 60 фунтов каждый.

При этом стоимость набора на официальном сайте правительства может заметно разниться: комплекты для тестов на второй и восьмой день прибытия варьируются от 23,99 до 575 фунтов. Некоторые клиенты жаловались на то, что так и не получили свои результаты, что тестовые наборы были повреждены или на то, что на их телефонные звонки или электронные письма никто не отвечает.

Кроме того, как отметил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш, некоторые фирмы предлагают тестирование по низким ценам, однако на деле их не существует. Чиновник подчеркнул недавно, что «людей грабят, и что правительство Великобритании способствует этому грабежу».