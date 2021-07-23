Улан-Удэ, 23 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Бурятии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1604 человек, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 23 июля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных в Бурятии носителей SARS-CoV-2 составляет уже 50 857 человек (+230 за последние сутки). Госпитализированы 1536 пациентов. Выздоровели 46 354 (+271) человек, дополнительно сняты с наблюдения 943 человек.

Всего в республику поступило 262 730 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 247 080 человек. Завершил вакцинацию 179 271 человек.

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