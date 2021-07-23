Пенза, 23 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Пензенской области покупка учебников осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2021−2022 учебный год закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы на сумму почти 115 млн рублей, сообщает минобразования области.

Учебники

Контракты на поставку заключены с 12 издательствами, которые являются обладателями исключительных прав и лицензий на учебники. Все книги из издательств уже поступили в Пензенскую область. В образовательные организации региона отгрузили 40% бесплатной учебной литературы. Планируется, что до 1 сентября все школьники получат полные комплекты учебной литературы.

ИА REGNUM напоминает, в образовательные учреждения Пензенской области началась поставка нового оборудования. В рамках нацпроекта «Образование» в этом году современные ноутбуки и многофункциональные устройства получат 70 школ.

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