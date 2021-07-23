Тирана, 23 июля 2021, 10:41 — REGNUM В документах полиции Албании о закупках униформы не хватает 239 тысяч строк при оговоренном числе 726 тысяч строк.
Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, нехватка трети документации была обнаружена Специальной прокуратурой. В результате тендера на продажу униформы было потрачено 2 миллиарда 800 млн лек или 2,3 миллиона евро. В специальной прокуратуре обвиняют руководство полиции в нарушении процедуры и коррупции.
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На основании новых данных были арестованы девять полицейских чиновников. Глава комиссии по оценке предложений Ульбер Пьетерникай подозревается в потворстве преступлению.
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