Тирана, 23 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В документах полиции Албании о закупках униформы не хватает 239 тысяч строк при оговоренном числе 726 тысяч строк.

Michael Casim Униформа Ку-клукс-клан

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, нехватка трети документации была обнаружена Специальной прокуратурой. В результате тендера на продажу униформы было потрачено 2 миллиарда 800 млн лек или 2,3 миллиона евро. В специальной прокуратуре обвиняют руководство полиции в нарушении процедуры и коррупции.

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На основании новых данных были арестованы девять полицейских чиновников. Глава комиссии по оценке предложений Ульбер Пьетерникай подозревается в потворстве преступлению.