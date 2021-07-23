Киев, 23 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Украинские политики после статьи президента России Владимира Путина продолжают декларировать призывы отгородиться от России «стеной и базами НАТО» в прямом и переносном смысле этого слова.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке политика, такое поведение Киева — это «мягко говоря» неумная и недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства.

«Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», — уверен Медведчук.

Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина будет вытеснена на обочину внешнеполитических отношений, и даже можно сказать, что процесс сближения Европы и России «раздавит» современную Украину.

«Раздавит, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.