Красноярск, 23 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19. Он отметил, что ситуация в регионе полностью отражает общие тенденции по стране, а красноярские медики четко выполняют все рекомендации по лечению. Подробности 23 июля сообщает оперативный штаб региона.

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«Есть уверенность, что край может справиться с этой непростой ситуацией с нарастанием пациентов, и оказать помощь всем, кому она требуется», — отметил Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, с приходом нового штамма, стало болеть больше молодых людей. И сама болезнь прогрессирует быстрее. На сегодня самый эффективный способ защиты — вакцинация.

«Те страны, которым удалось быстро вакцинировать население, уже фактически находятся на совершенно другом этапе эпидемического процесса. Сняты ограничения, заболеваемость значительно снизилась и главное — снизилась смертность. Нам сейчас очень важно сделать то же самое — как можно быстрее привиться, чтобы снизить риски неблагоприятных исходов», — отметил Чуланов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 22 июля подтверждено 86 624 случаев заражения коронавирусом (+506 за минувшие сутки).

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