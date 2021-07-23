В Рыбинске к юбилею города создают муралы с историческими сюжетами
Рыбинск, Ярославская область, 23 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области к 950-летнему юбилею города на домах создают муралы — картины на стенах домов. Всего их будет четыре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Все картины создаёт ярославский стрит-арт художник Григорий Сидяков.
Два изображения уже готовы — одно украшает стену предприятия «Северный водоканал». На нём изображены бурлаки, тянущие за собой корабль. Второй мурал посвящён Екатерине II — он расположен прямо напротив бурлаков, на стене дома по улице Ломоносова, 2.
Ещё один мурал появится на стене дворца спорта «Полёт» на Волжской набережной — художник нарисует медведя-хоккеиста. Четвёртое граффити появится на здании в саду имени Журавлёвых. Это будет чёрно-белый портрет купца Михаила Журавлёва.