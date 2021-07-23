Рыбинск, Ярославская область, 23 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области к 950-летнему юбилею города на домах создают муралы — картины на стенах домов. Всего их будет четыре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Мурал в Рыбинске

Все картины создаёт ярославский стрит-арт художник Григорий Сидяков.

«График у меня плотный, заказы расписаны на месяц вперед. Но, когда мне предложили поработать в Рыбинске, я не смог отказаться. Проект очень интересный. Почётно сделать такому красивому городу и его жителям подарок на 950-летие, который будет долго радовать рыбинцев и гостей», — рассказал художник.

Два изображения уже готовы — одно украшает стену предприятия «Северный водоканал». На нём изображены бурлаки, тянущие за собой корабль. Второй мурал посвящён Екатерине II — он расположен прямо напротив бурлаков, на стене дома по улице Ломоносова, 2.

Ещё один мурал появится на стене дворца спорта «Полёт» на Волжской набережной — художник нарисует медведя-хоккеиста. Четвёртое граффити появится на здании в саду имени Журавлёвых. Это будет чёрно-белый портрет купца Михаила Журавлёва.