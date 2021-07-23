Москва, 23 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Отмена обязательного штампа в паспорте о браке и детях вряд ли повлечет серьезные последствия для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат, соучредитель ЦМКА «На Тверской», специалист в области гражданского и семейного права Наталья Карагодина.

Паспорта

По её словам, в случаях вступления в наследство, в суде, при оформлении пенсии, иных случаях подтверждения родства, положение в браке подтверждается не штампом в паспорте, а свидетельством о заключении брака, а наличие детей — свидетельствами об их рождении.

«Хотя штамп о вступлении в брак ставится прямо в день бракосочетания, тем не менее при смене паспорта сотрудники органов внутренних дел иногда забывают сделать отметку, что случилось однажды и с автором. Сейчас же встречаются случаи заключения брака без расторжения предыдущего именно в связи с тем, что штампа о заключении брака в паспорте не имелось, но все же это не носит повсеместного характера.

С 1 октября 2018 года действует норма о Едином государственном реестре ЗАГС, к которому частично представлен доступ нотариусам, например, в связи с оформлением наследства, и хотя введение данных в реестр затянулось до начала 2021 года, тем не менее он формируется и пополняется, в связи с чем штампы в паспорте становятся уже атавизмами, хотя органы ЗАГС продолжают слать друг другу письменные запросы, если требуется выдача справок и дубликатов (повторных) документов, а соответствующая актовая запись о браке или рождении была совершена в другом административно-территориальном образовании.

Также отмена штампов о браке и детях в паспортах связана с введением электронных удостоверений личности, концепция о переходе на которые была издана еще в 2013 году», — отметила Наталья Карагодина.

Как сообщало ИА REGNUM, правила внесения данных в паспорт гражданина РФ изменило российское правительство. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Ранее том, что никаких проблем из-за отмены обязательных штампов о браке и детях в российских паспортах не произойдет, отмечал также юрист, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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