Иркутск, 23 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3583 человек, причём 35 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 23 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 82 657 человек (+406 за последние сутки). Госпитализированы 5586 (-51 за последние сутки). Выздоровели 72 507 пациентов (+178 за последние сутки).

Ещё 353 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за последние сутки).

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